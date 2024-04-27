Новая жизнь – возложенным цветам в Цицернакаберде. Стартовал традиционный сбор цветов

В Мемориальном комплексе Цицернакаберд начался традиционный сбор цветов под девизом «Новая жизнь цветам, посвященным памяти невинных жертв Геноцида армян».

Как передает Арменпресс, цветы, возложенные к Вечному огню, уже много лет перерабатываются, а не сжигаются, как это было лет 10 назад. Все цветы собраны и перенесены на заднюю часть памятника, стебли и лепестки отделяются.

Сюзанна Петросян, одна из основательниц благотворительной общественной организации "Аралез", отметила, что инициатива сочетает в себе совет дать "вторую жизнь" сорванным цветам и экологическую миссию по их повторному использованию путем переработки.

"В мемориальном комплексе Цицернакаберд каждый год собирают возложенные к Вечному огню цветы, отделяют их лепестки от стебля, а из лепестков изготавливают вручную переработанную бумагу и свечи. А из оставшихся частей цветков готовят удобрительную смесь. Одновременно со сбором цветов осуществляется процесс переработки макулатуры. На месте участники смогут узнать и о переработке бумаги, и попробовать подарить лепесткам вторую жизнь", - рассказала Сюзанна Петросян.

Она отметила, что бумага, полученные из лепестков цветов, становится "послом", поскольку впоследствии они заполняются от руки информацией о Геноциде армян и рассылаются в разные страны.

«В этом году впервые фрагмент орнамента армянского костюма будет собран из лепестков цветов на красной ленте. А часть стеблей роз будут высажены и позже, когда они примутся, будут перевезены и пересажены в воинском пантеоне Ераблур", - сказала она.

Учредитель благотворительной общественной организации "Аралез" отметила, что члены организации - волонтеры, которые реализуют программы, не преследуя никакой прибыли. В «Сборе цветов» приняли участие представители различных молодежных организаций, школьники, студенты и волонтеры.