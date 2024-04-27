Гимнаст Гамлет Манукян – чемпион молодежного первенства, Мамикон Хачатрян – третий

Членюношеской сборной Армении по гимнастике Гамлет Манукян стал чемпионом Европы, гимнаст Мамикон Хачатрян занял третье место.

Как передает корреспондент Арменпресс, Гамлет Манукян стал чемпионом Европы в финале молодежного чемпионата по гимнастике, прошедшего в итальянском городе Римини, в индивидуальном зачете – в упражнениях на коне, набрав 14,500 очков.

Член сборной Армении Мамикон Хачатрян завоевал бронзовую медаль с результатом 14,266 очков.