Время в Ереване: 11:07,   5 Май 2024

Гимнаст Гамлет Манукян – чемпион молодежного первенства, Мамикон Хачатрян – третий

Гимнаст Гамлет Манукян – чемпион молодежного первенства, Мамикон Хачатрян – третий

Членюношеской сборной Армении по гимнастике Гамлет Манукян стал чемпионом Европы, гимнаст Мамикон Хачатрян занял третье место.

Как передает корреспондент  Арменпресс, Гамлет Манукян стал чемпионом Европы в финале молодежного чемпионата по гимнастике, прошедшего в итальянском городе Римини, в индивидуальном зачете – в упражнениях на коне, набрав 14,500 очков.

Член сборной Армении Мамикон Хачатрян завоевал бронзовую медаль с результатом 14,266 очков.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am