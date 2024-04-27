На территории РА есть закрытые автодороги

На территории РА есть закрытыеавтодороги

Об этом Арменпресс сообщили в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения.

В Арагацотнской области закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари лич.

Частичное обрушение произошло на пешеходной части моста возле села Гетапня Араратской области, в результате чего движение по мосту было остановлено.