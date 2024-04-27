Мы решили, что мы хозяева дома, и идем по своему пути хозяев дома. Послание Н. Пашиняна к Дню гражданина

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании, в частности, говорится:

Дорогой народ, дорогие граждане Республики Армения,

Сегодня мы отмечаем День гражданина, который появился в нашем календаре после Народной ненасильственной бархатной революции 2018 года в качестве де-факто подтверждения давно провозглашенной формулы, которая гласит, что власть в Республике Армения принадлежит народу.

Эта формула является отныне необратимой реальностью в Армении, и это также подтверждается событиями последних лет, когда бывшие элиты, которые могли на небольших собраниях решать, кто будет у власти, а кто будет оппозицией, больше не в состоянии делать это, поскольку право и возможности принимать такие решения есть только у одного субъекта, и этим субъектом является Гражданин Республики Армения, и у совокупности этих граждан – у Народа.

Именно помазание Гражданина в качестве высшего носителя власти и произошло в ходе Народной ненасильственной бархатной революции 2018 года, и именно помазанный Гражданин дает нам возможность противостоять сложнейшим испытаниям, выпавшим на нашу долю в последние годы.

Основная цель этих испытаний – наша независимость, наш суверенитет и наша государственность, и помазание гражданина является не причиной того, что на нашу долю выпали эти испытания, а ключевой причиной того, что мы в состоянии преодолеть эти испытания.

Помазанный Гражданин, правящий Народ продемонстрировали свою волю иметь суверенное государство, и эта воля должна иметь конкретные проявления.

Важнейшим из них является территориальная целостность, без которой государство не может существовать, и одной из ключевых задач нашей повестки дня, которую мы сейчас решаем, является территориальная целостность Республики Армения, воспроизведение международно признанных границ нашей страны в качестве основы нашей независимости, нашего суверенитета, нашей государственности, а Гражданин со спокойствием гаранта государственности обеспечивает, чтобы мы решительно продвигались по этому пути.

Следующим важнейшим гарантом существования государства является всенародная солидарность относительно сбалансированного соотношения прав и обязанностей, народное решение, зафиксированное в правовых основах государства, и в какой-то момент мы также должны достичь той стратегической цели, чтобы гражданин считал сложившийся в стране правопорядок и систему прав и обязанностей своей собственностью, своим творением, а не чем-то, что было навязано ему какими-то кругами. Созданный благодаря гражданской осознанности и решению граждан правопорядок является важнейшим условием суверенитета и государственности, и тем самым должны усиливаться и укрепляться опоры нашей государственности.

Дорогой народ, дорогие граждане Республики Армения,

Поздравляю всех вас с Днем гражданина. Это день, который создали именно вы - все вы и каждый из вас, со стремлением жить безопасно, достойно, благополучно и счастливо в своих собственных домах. Почему же тогда после революции на нашу долю выпадают такие суровые испытания? Потому что никто не может жить безопасно, достойно, благополучно и счастливо в своем доме, не приведя в порядок двери, окна, крышу и забор этого дома. Во время Революции 2018 года мы знали, что двери, окна, крыша и забор нашего дома, Республики Армения, нуждаются в том, чтобы их привели в порядок, иначе не было бы необходимости совершать Революцию.

Мы знали также, что некоторые считают нас квартирантами в наших же собственных домах и создали множество условий, чтобы закрепить это восприятие. В 2018 году мы решили быть хозяевами своего же дома, не думая о последствиях. Мы не думали о последствиях не потому, что не понимали, а не думали осознанно, потому что бессмысленно думать о последствиях того, чтобы быть самим собой, тебе просто нужно решить: хочешь быть самим собой или нет?

Мы решили, что мы хозяева дома, и идем по своему пути хозяев дома. И мы успешно пройдем этот путь, потому что воля гражданина Республики Армения иметь свободное, суверенное, безопасное, счастливое государство крепче стали, а дух его не умеет сдаваться [последняя фраза является отсылкой к стихотворению премьер-министра Пашиняна - ред.].

Слава павшим героям, и да здравствует Республика Армения!

Да здравствует Республика Армения!