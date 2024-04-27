По делу военнослужащих, присоединившихся к акции протеста в Киранце, возбуждено уголовное дело

В связи с очевидным случаем отказа группы военнослужащих выполнять отдельные обязанностивозбужденоуголовное дело.

Как передает Арменпресс,, Следственный комитет распространил по этому поводу сообщение.

«Из военной полиции Минобороны РА поступило сообщение, что в 2024 году 26 апреля около 23:30 часов из изучения распространенных в Интернете видеороликов стало ясно, что примерно в это же время к протестующим на трассе Киранц-Воскепар в Тавушской области присоединилась группа военнослужащих N-й воинской части Минобороны РА, заявив, что они сложили оружие, то есть отказались нести отдельные обязанности военной службы и с этого момента, фактически прекратив свою службу, присоединились к демонстрантам.

В связи с происшествием в отдел по расследованию особо важных дел Главного военного следственного управления Следственного комитета РА в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 529 и частями 1 и 2 части 2 статьи 46-529 и 2 УК РА,по результатам предварительного расследования уголовного дела, установлено, что в 2024 году26 апреля военнослужащие N воинской части МО РА, офицер А.Ч. и прапорщик Ф.Б., узнав из Интернета об инциденте между протестующими и полицией на трассе Воскепар-Киранц, предложили военнослужащим той же воинской части прапорщику А.Д., рядовым контрактникам А.А., А.В., Г.С., А.В., К.С., Э.М., Д.З., С.М., А.Г., Х.К., А.Х. и Г.Т. выехать в заданное место для ознакомления с обстановкой на месте, однако, дойдя до места, внезапно некоторые из протестующих заявили, что они присоединились к ним и сложили оружие, а журналисты на месте начали их снимать. Поняв, что никакой чрезвычайной ситуации на месте нет, через короткое время они покинули группу протестующих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по уголовному производству сформирована следственная группа, проводятся неотложные следственные и другие административные действия с целью выяснения обстоятельств дела и круга лиц, участвующих в деле.:

"Следственный комитет Республики Армения заявляет, что проявит последовательность и в каждом случае преступления против порядка прохождения воинской службы будет выполнять свои функции, предусмотренные законодательством Республики Армения.

В то же время мы призываем военнослужащих-контрактников и срочников Министерства обороны РА строго соблюдать требования законодательства РА, в том числе воинского устава, добросовестно выполнять свои обязанности военной службы, проявлять выдержку и не поддаваться на провокации, манипулятивные высказывания и политические призывы отдельных лиц", - говорится в сообщении.

Следственный комитет представляет ниже обращения военнослужащих А.С. и Ф.Б.