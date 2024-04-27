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Европейские индексы выросли - 26-04-24

Европейские индексы выросли - 26-04-24

МОСКВА, 27 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 26 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.36% и составил 18161.01 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.89% и составил 8088.24 пункта, британский FTSE вырос на 0.75% и составил 8139.83 пункта, а российский RTSI вырос на 0.69% и составил 1186.79 пункта.


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