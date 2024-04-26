Мгера Григоряна не было в машине со специалистами, которые ехали в Киранц: офис вице-премьера

Специалисты государственных ведомств Армении 26 апреля отправились в село Киранц с целью изучения и инвентаризации проблем, с которыми сталкиваются жители этого населенного пункта и прилегающих территорий.



Как сообщили Арменпресс в офисе вице-премьера Мгера Григоряна, распространенная в СМИ информация о том, что Мгер Григорян также находился в машине со специалистами, не соответствует действительности.