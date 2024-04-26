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Мгера Григоряна не было в машине со специалистами, которые ехали в Киранц: офис вице-премьера

Мгера Григоряна не было в машине со специалистами, которые ехали в Киранц: офис вице-премьера

Специалисты государственных ведомств Армении 26 апреля отправились в село Киранц с целью изучения и инвентаризации проблем, с которыми сталкиваются жители этого населенного пункта и прилегающих территорий.

Как сообщили Арменпресс в офисе вице-премьера Мгера Григоряна, распространенная в СМИ информация о том, что Мгер Григорян также находился в машине со специалистами, не соответствует действительности.


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