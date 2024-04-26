Байден выразил готовность участвовать в дебатах с Трампом

Президент США Джо Байден заявил, что готов принять участие в дебатах со своим оппонентом, бывшим хозяином Белого дома Дональдом Трампом.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, наиболее вероятный кандидат от республиканцев Дональд Трамп уже неоднократно призывал Байдена встретиться с ним на дебатах, настаивая, что сможет на них продемонстрировать наличие когнитивных проблем у американского лидера. Действующий президент прямо не отвечал о своих намерениях, заявляя, что все зависит "от поведения" конкурента.

"Я не знаю, когда... Я рад провести с ним дебаты", - сказал Байден в интервью журналисту Говарду Стерну для радио Sirius XM.

Комиссия по проведению дебатов в ноябре прошлого года определила даты трех раундов, они пройдут в период с 16 сентября по 9 октября. Участие в дебатах не является для кандидатов обязательным, однако с 1976 года они стали привычным явлением, но до этого не проводились 16 лет, после первого случая их трансляции по телевидению в 1960 году.