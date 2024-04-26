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Премьер-министр утвердил список кандидатов от Республики Армения на должность судьи ЕСПЧ

Премьер-министр утвердил список кандидатов от Республики Армения на должность судьи ЕСПЧ

Премьер-министр Никол Пашинян решением от 26 апреля утвердил список кандидатов, выдвинутых Республикой Армения на должность судьи Европейского суда по правам человека.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт электронного правительства Армении, в списке кандидатов - Ваге Григорян, Нора Карапетян и Виген Кочарян.


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