Делегация Дании присоединилась к миссии наблюдателей ЕС в Армении (EUMA). Как сообщает Арменпресс, об этом миссия наблюдателей ЕС написала в соцсети X.

«Делегация Датского центра развертывания за мир и демократию (DFPD) посетила EUMA в районе Гориса и присоединилась к патрулю, чтобы узнать больше о ситуации на земле. Спасибо делегации за постоянную поддержку EUMA», - говорится в сообщении.

The Danish Deployment Facility for Peace and Democracy (DFPD) delegation visited EUMA in Goris area and joined a patrol to learn more about the situation on the ground. Tak for your continuous support to EUMA! @DanishMFA @DKAmbGeorgia pic.twitter.com/IdLXGovcVo