Визит президента Турции в США отложили с 9 мая на более поздний срок

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США перенесли. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника.

"Запланированная на 9 мая встреча Эрдогана с Байденом в Белом доме отложена", — говорится в публикации.