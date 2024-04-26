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Визит президента Турции в США отложили с 9 мая на более поздний срок

Визит президента Турции в США отложили с 9 мая на более поздний срок

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США перенесли. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника.

"Запланированная на 9 мая встреча Эрдогана с Байденом в Белом доме отложена", — говорится в публикации.


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