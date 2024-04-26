Время в Ереване: 11:07,   7 Май 2024

Азербайджан должен уважать права человека: канцлер Германии

Азербайджан должен уважать права человека: канцлер Германии

В ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым канцлер Германии Олаф Шольц затронул вопрос прав человека в Азербайджане.

“Общественные организации, правозащитники и СМИ должны иметь возможность работать свободно и без давления. Я также подчеркнул это сегодня в ходе переговоров с президентом Алиевым в Берлине. Азербайджан должен уважать права человека”, - как сообщает Арменпресс, написал Шольц в соцсети X.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am