Азербайджан должен уважать права человека: канцлер Германии

В ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым канцлер Германии Олаф Шольц затронул вопрос прав человека в Азербайджане.

“Общественные организации, правозащитники и СМИ должны иметь возможность работать свободно и без давления. Я также подчеркнул это сегодня в ходе переговоров с президентом Алиевым в Берлине. Азербайджан должен уважать права человека”, - как сообщает Арменпресс, написал Шольц в соцсети X.