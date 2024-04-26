Самолеты F-16 начнут прибывать в Украину в этом году: глава Пентагона

В этом году обещанные Украине истребители F-16 начнут прибывать в страну вместе с обученными пилотами и обслуживающим персоналом. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр обороны США Ллойд Дж. Остин ІІІ.

"За последние два года члены этой Контактной группы пообещали выделить более 70 систем ПВО средней и большой дальности, а также тысячи ракет. Мы предоставили более 3000 ед. бронетехники, в том числе более 800 основных боевых танков. Мы передали Украине десятки тысяч противотанковых ракет. А в этом году в Украину начнет прибывать более эскадрильи обещанных F-16 вместе с пилотами и обслуживающим персоналом, подготовленными членами этой Контактной группы”, - сказал Остин, открывая 21-е заседание Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") в режиме онлайн в пятницу.

По словам главы Пентагона, Контактная группа продолжает активизировать свою деятельность для удовлетворения самых насущных потребностей Украины.

Отдельно он поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за обращение к участникам встречи, а также украинского коллегу Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за участие в заседании.

Остин заверил, что поддержка Украины будет продолжаться.

"Как я сказал в Рамштайне два года назад: мои украинские друзья, мы знаем, какое бремя вы все несете. И вы должны знать, что все мы вас поддерживаем. И до сих пор с вами. И мы не отступим", - заявил он.

Глава Пентагона также напомнил, что на этой неделе Конгресс США принял и президент подписал пакет законов, включающий $60,8 млрд дополнительного финансирования, связанного с Украиной.

"Агрессия Путина против Украины - это проблема безопасности для всех нас. И мы должны продолжать решать ее вместе. Два года спустя я не просто горжусь, я полон решимости", - указал он.