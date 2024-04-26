На границе Армении и Азербайджана установлено 28 пограничных столбов

На основании геодезических измерений, в рамках работ по уточнению координат на границе между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой по состоянию на 26 апреля 2024 года было установлено 28 пограничных столбов, что составляет примерно 35 % намеченных работ. Работа экспертных групп двух государств продолжается. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.