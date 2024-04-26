В отношении двух лиц возбуждено уголовное преследование за государственную измену, они объявлены в розыск

Следственный комитет Армении объявил в розыск двух граждан Республики Армения В.М. и С.Дж. по обвинению в госизмене, шпионаже и вражеской деятельности против Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, 4 сентября 2015 года В.М. вместе с семьей пересек государственную границу Армении, затем в целях ведения враждебной деятельности перешел на сторону Азербайджана, направился в город Баку, где встретился с представителями азербайджанских спецслужб и будучи завербованным ими, подписал соглашение о сотрудничестве, после чего по заданию последних выступил с антиармянскими выступлениями в средствах массовой информации, в которых оклеветал власти Армении и восхвалял власти Азербайджана.

После этого В.М., будучи завербованным представителями азербайджанских спецслужб, путем оказания им иной помощи, по заданию и контролю спецслужб, через фейковые социальные сети основал идеологическую организацию, в рамках которой он завербовал гражданина Республики Армения С.Дж.

С.Дж., точно зная о деятельности В.М., в 2017 году перешел на сторону Азербайджана, то есть поехал в Баку, встретился с представителями военного сектора и, будучи завербованным ими, подписал соглашение о сотрудничестве, после чего в обмен на деньги передал им содержащие секретную информацию, касающуюся как Карвачарской воинской части, так и Республики Армения, а затем в порядке оказания иной помощи представителям спецслужб Азербайджана дал интервью, в ходе которого восхвалял Азербайджан и выступал с антиармянскими заявлениями, которые были использованы в средствах массовой информации.

На основании полученных фактов следователь представил надзирающему прокурору ходатайства о возбуждении уголовного преследования в отношении В.М. и С.Дж по ч. 1 ст. 418 (государственная измена) УК Армении. Ходатайства были удовлетворены. Эти лица объявлены в розыск.