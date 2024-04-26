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Азиатские индексы - 26-04-24

Азиатские индексы - 26-04-24

ТОКИО, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 26 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.81% и составил 37934.76 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.86% и составил 2686.48 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.17% и составил 3088.64 пункта, а HANG SENG вырос на 2.12% и составил 17651.15 пункта.


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