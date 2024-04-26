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Блинкен призвал Китай использовать свое влияние на КНДР и Иран

Блинкен призвал Китай использовать свое влияние на КНДР и Иран

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ходе переговоров в КНР призвал китайскую сторону использовать свой авторитет в отношениях с КНДР и Ираном, чтобы повлиять на геополитические решения Пхеньяна и Тегерана.

"Мы также обсудили несколько региональных и глобальных кризисов, где Китай может сыграть конструктивную роль. Я призвал Китай использовать свое влияние, чтобы отговорить Иран и его сообщников от расширения конфликта на Ближнем Востоке", - как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, сказал Блинкен в пятницу на пресс-конференции в Пекине по итогам встреч с высокопоставленными лицами КНР.

"Также я попросил оказать давление на Пхеньян, чтобы он прекратил свое опасное поведение и вступил в диалог", - добавил Блинкен.


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