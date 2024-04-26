На территории Республики Армения есть закрытые автодороги․ Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Спасательной службы Армении, дороги, ведущие от высокогорной метеостанции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона, закрыты.

Возле села Гетапня Араратской области произошло частичное обрушение в пешеходной части моста, в результате чего движение по мосту остановлено.

Закрыт 35-й километр автодороги Берд-Чамбарак.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств.