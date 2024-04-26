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В 2023 году ЕАЭС имел рекордный показатель товарооборота

В 2023 году ЕАЭС имел рекордный показатель товарооборота

Товарооборот Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2023 году достиг рекордного уровня и составил 7,4 трлн рублей. Это вдвое больше, чем на момент создания объединения. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин на стратегической сессии «Евразийская интеграция в многополярном мире». 

«Постоянно расширяется и взаимная торговля. В 2023 году в Евразийском экономическом союзе она достигла рекордных 7 трлн 400 млрд рублей - практически вдвое больше, чем на момент создания. А в Содружестве Независимых Государств [торговля] преодолела отметку в 10 трлн рублей», - ТАСС цитирует слова Мишустина. 


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