Блинкен заявил в Пекине, что США готовы к новым санкциям против Китая

Соединенные Штаты готовы принять новые меры против Китая и ввести санкции в связи с предполагаемой поддержкой, оказываемой России в ходе продолжающегося конфликта на Украине. Как передает «Арменпресс», это заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Пекине.

«Мы со стороны США уже ввели санкции против более чем 100 китайских юридических лиц, экспортный контроль и так далее. И мы полностью готовы действовать, предпринимать новые меры, я ясно дал это понять на сегодняшних встречах», - «РИА Новости» приводит слова Блинкена.

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Энтони Блинкеном, в свою очередь, заявил, что Пекин и Вашингтон имеют право самостоятельно выбирать своих друзей и партнеров.

«Обе стороны могут иметь своих друзей и партнеров, не надо нацеливаться друг на друга, противостоять и причинять вред друг другу», - Центральное телевидение Китая процитировало слова Си Цзиньпина.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя Госдепартамента США сообщило, что госсекретарь Блинкен на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И выразил обеспокоенность предполагаемой поддержкой Китая России.

Энтони Блинкен с 24 апреля с трехдневным визитом находится в Китае.