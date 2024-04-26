Армения и Италия обсудили вопросы военного сотрудничества

Делегация во главе с заместителем министра обороны Армении Кареном Брутяном, находящаяся с официальным визитом в Итальянской Республике с 23 по 25 апреля, встретилась с генеральным секретарем обороны и национальным директором по вооружениям, генералом Лучано Портолано, заместителем министра обороны Италии Маттео Перего ди Кремнаго, президентом Федерации аэрокосмической промышленности, обороны и безопасности Конфиндустрии Джузеппе Коссигой, а также с представителями военно-промышленных компаний.

Как передает «Арменпресс», в ходе встреч были обсуждены вопросы, касающиеся военного, военно-технического, военно-технологического сотрудничества Армения-Италия, был достигнут ряд договоренностей.