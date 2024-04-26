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Канцлер Германии высоко оценил шансы на мирное урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном

Канцлер Германии высоко оценил шансы на мирное урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что шансы на мирное урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией как никогда высоки. 

Как передает «Арменпресс», об этом Шольц заявил на совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. 

«Хорошо, что лидеры двух стран находятся в диалоге. Я ожидаю, что обе стороны проявят необходимую конструктивность», - сказал он. 

«Конечно, мы в первую очередь обсудили конфликт между Арменией и Азербайджаном и едины во мнении, что этот конфликт должен быть разрешен мирным путем. Шансы на это как никогда высоки», - добавил он. 

Шольц отметил, что, по его мнению, мирный договор будет подписан в этом году.


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