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Окампо прочел доклад «Международно-правовые аспекты насильственной депортации армян Нагорного Карабаха»

Окампо прочел доклад «Международно-правовые аспекты насильственной депортации армян Нагорного Карабаха»

25 апреля в комиссии по правам человека Бундестага бывший генеральный прокурор Гаагского международного уголовного суда Луис Морено Окампо выступил с докладом на тему «Международно-правовые аспекты насильственной депортации армян Нагорного Карабаха». 

Как передает «Арменпресс», в сообщении, распространенном посольством Армении в Германии, отмечается, что за докладом последовало обсуждение с участием депутатов-членов комиссий Бундестага по правам человека, внешним отношениям, правовым вопросам, экономическому сотрудничеству и развитию. Обсуждение вел заместитель председателя комиссии по правам человека Норберт Альтенкамп.

В обсуждении также участвовали посол РА Виктор Енгибарян, предстоятель епархии ААЦ в Германии Его Преосвященство епископ Серовбе Исаханян и председатель Центрального совета армян Германии Овнатан Шпангенберг.


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