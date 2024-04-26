В Финляндии начинаются учения с участием сил НАТО

В Финляндии стартует серия учений с участием сил НАТО, часть из которых пройдет недалеко от границы с Россией. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на агентство «РИА Новости».

Сухопутные войска Финляндии сообщили, что в учениях примут участие 20 000 военнослужащих.

Предстоящие учения под названием «Arrow 24» пройдут с 26 апреля по 14 мая на полигоне Ниинисало на юго-западе страны. В них примут участие около 2 600 военнослужащих, в том числе военнослужащие Латвии, Эстонии и Великобритании.

За ними последуют запланированные на 27-31 мая военные учения «Repo 24», они пройдут в непосредственной близости к границе с Россией в районе Кюменлааксо. В них примут участие около 2100 человек.

В то же время с 27 по 31 мая в области Уусимаа, недалеко от Хельсинки, пройдут учения Scimitar 24. В них примут участие около 4 800 человек. Будут применены и вертолеты.

На 14-23 мая в Лохтайя, на западе страны, запланированы учения сил противовоздушной обороны, к которым также присоединятся военнослужащие из Германии. С 13 по 25 мая во взаимодействии с военными США в Роваярви (Лапландия) пройдут артиллерийские учения.

Кульминационная часть учений «Northern Forest 24» пройдет 26-31 мая на полигоне Роваярви на севере страны. В них примут участие 4 500 финских военнослужащих, 2 000 военнослужащих из США и 400 военнослужащих из Норвегии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила «РИА Новости», что учения НАТО на территории Финляндии носят провокационный характер и повышают риск возможных военных инцидентов.