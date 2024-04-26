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Idram и IDBank - участники фестиваля Career City Fest

Idram и IDBank - участники фестиваля Career City Fest

На Career City Fest 2024 Idram и IDBank представят свои уникальные оранжевые павильоны. В этом году в Career City на протяжении двух дней, 27 и 28 апреля,  у Вас будет уникальная возможность ознакомиться с корпоративной культурой Idram и IDBank и, конечно же, с вакансиями компаний. 

В наших павильонах Вы не только поучаствуете в различных викторинах и выиграете подарки, но и, что более важно, сможете напрямую пообщаться с сотрудниками и руководителями отдела управления персоналом, задать им вопросы и получить полезные советы для своей карьеры. 

Кстати, во время CCF у Вас будет возможность узнать больше опрограмме IDBank-а IDream и даже подать заявку на участие в предстоящей программе IDream 11 

Стоит отметить, что и Idram, и IDBank придают большое значение созданию полноценных и комфортных условий труда для своих сотрудников и, конечно же, предлагают целый пакет льгот. Кроме того,

для нас очень важен профессиональный рост наших сотрудников, поэтому, являясь сотрудником IDBank-а или Idram-а, Вы будете иметь большие возможности для обучения и профессионального роста. 

Итак, мы ждем Вас в наших павильонах, чтобы вместе открыть мир, полный новых профессиональных возможностей. 

КОМПАНИИ КОНТРОЛИРУЮТСЯ ЦБ РА


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