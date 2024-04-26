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Министр финансов Армении принял посла ЕС Василиса Марагоса

Министр финансов Армении принял посла ЕС Василиса Марагоса

Министр финансов Республики Армения Ваге Ованнисян 26 апреля принял руководителя делегации ЕС в Армении, посла Василиса Марагоса. 

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Министерства финансов, стороны обсудили вопросы сотрудничества и перспективы его развития. 

Ваге Ованнисян высоко оценил поддержку ЕС в решении проблем лиц, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха, и подчеркнул важность продолжения сотрудничества между сторонами в этом направлении. 

Партнеры из ЕС также подчеркнули важность эффективного и конструктивного сотрудничества и подтвердили свою готовность расширять его направления.


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