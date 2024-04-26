Министр финансов Армении принял посла ЕС Василиса Марагоса
13:18, 26 Апрель 2024
Министр финансов Республики Армения Ваге Ованнисян 26 апреля принял руководителя делегации ЕС в Армении, посла Василиса Марагоса.
Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Министерства финансов, стороны обсудили вопросы сотрудничества и перспективы его развития.
Ваге Ованнисян высоко оценил поддержку ЕС в решении проблем лиц, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха, и подчеркнул важность продолжения сотрудничества между сторонами в этом направлении.
Партнеры из ЕС также подчеркнули важность эффективного и конструктивного сотрудничества и подтвердили свою готовность расширять его направления.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
Распечатать | Հայերեն | Türkçe | ქარ | AMP Версия