По мнению депутата Бундестага, членство Армении в ЕС исходит из интересов самого ЕС

Антон Ховрайтер, председатель комиссии Бундестага Германии по делам Европейского союза, выразил мнение, что вступление ряда стран, в том числе и Армении, в Европейский Союз отвечает интересам политики безопасности самого ЕС.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении, опубликованном «зелеными» Бундестага в микроблоге в X.

«Вступление в Европейский союз исходит не только из интересов Украины, Балканских стран, Грузии, Армении и Республики Молдова, но и из интересов нашей собственной политики безопасности», - написал он.