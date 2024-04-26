Ucom предоставил бесплатный доступ в интернет на остановках четырех общин Иджевана

Компания Ucom предоставила бесплатный Wi-Fi на «умных» автобусных остановках в четырех общинах Иджевана.

В приграничных общинах Беркабер, Сарыгюх, Айгеовит и Вазашен недавно построены автовокзалы, оборудованные солнечными электростанциями, которые имеют доступ к электроэнергии. Со своей стороны, компания Ucom провела в кабинки проводной интернет и обеспечила покрытие Wi-Fi, которым жители смогут воспользоваться в ожидании транспорта.

«В прошлом году мы осуществили фиксированную связь в Иджеване в рамках проекта расширения сети в регионах. Однако мы не считаем достаточным просто предоставлять качественные услуги, но считаем правильным, что мы должны быть максимально полезными для сообществ, где мы работаем. Мы надеемся, что этим шагом мы сделаем жизнь жителей более комфортной», - сказал генеральный директор компании Ucom Ральф Йирикян.

«В четырех селах нашей общины - Вазашен, Айгеовит, Саригюх и Беркабер установлены «умные остановки», работающие на солнечных батареях. Возникла необходимость обеспечить эти остановки бесплатным доступом в Интернет. По этому поводу мы обратились к генеральному директору Ucom Ральфу Йирикяну. Положительный ответ не заставил себя долго ждать, и сегодня наши жители пользуются интернет-услугами компании», - сказал глава общины Иджевана Артур Чагарян.

Отметим, что за прошедший год компания Ucom установила фиксированную сеть в Иджеване, Горисе, Гаваре и Севане.