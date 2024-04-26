Израиль и «Хезболла» сообщают о взаимных ударах

Израильские военные ночью совершили серию новых нападений на объекты вооруженного крыла шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Согласно информации, ночью было два пуска противотанковых ракет в направлении горы Хар-Дов на севере Израиля. В результате погиб один мирный житель Израиля.

В ответ танки и артиллерия Армии обороны Израиля открыли огонь по источникам атак. Были совершены удары по пусковой установке на высотах Шабаа на юге Ливана.

По данным ЦАХАЛ, за некоторое время до этого удара истребители ВВС Израиля нанесли удары по объектам инфраструктуры «Хезболлы» на холмах Кфар-шуба и недалеко от населенного пункта Маркаба на юге Ливана.

Телеканал Al Mayadeen сообщил, что вооруженные формирования «Хезболлы» из ракетных систем залпового огня обстреляли израильские поселения в Верхней Галилее.

Сообщается, что шиитские отряды выпустили по территории Израиля, по меньшей мере, 10 ракет, произошли мощные взрывы. Также был открыт огонь в направлении холмов Кфар-шуба и ногящейся там военной инфраструктуры.

Ранее военно-информационная служба «Хезболлы» сообщила о нападении боевиков-шиитов на группу израильских военных возле пограничного пункта Эда Дуайра, в результате которого четверо солдат получили ранения.