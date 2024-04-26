Европейские индексы - 25-04-24

МОСКВА, 26 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 25 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.95% и составил 17917.28 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.93% и составил 8016.65 пункта, британский FTSE вырос на 0.48% и составил 8078.86 пункта, а российский RTSI вырос на 0.65% и составил 1178.69 пункта.