Невосполнимая утрата: скончался редактор русского отдела «Арменпресс» Айк Джанполадян

С тяжелым сердцем мы прощаемся с Айком Джанполадяном (1954-2024), выдающимся деятелем армянской журналистики и преданным борцом за независимость своей страны. Айк Джанполадян ушел из жизни 25 апреля, оставив после себя наследие честности, мужества и преданности.

Жизнь Айка, родившегося в 1954 году, была подобна уникальному ковру, сотканному из нитей служения, приключений и непоколебимой преданности.

После окончания Национального политехнического университета Армении начался его разнопрофильный и насыщенный профессиональный путь.

В течение своей профессиональной деятельности Айк применил свои качества и опыт в различных сферах.

Примечательно, что он работал инженером на заводе «Neuron», вкладывая в работу свою изобретательность и любовь к технологиям. После он занимал руководящую должность в отделе закупок автозавода «Москвич», где его стратегическое мышление и целеустремленность оставили важный след.

Профессиональные устремления Айка гармонично сочетались с его любовью и беззаветной преданностью Родине. Он внес свой вклад и на пути Армении к независимости, выступая светочем надежды и стойкости в те бурные времена.

В 1992-1993 годах Арцахской войны Айк стал добровольцем, чтобы защищать свою Родину, достойно и мужественно прослужив в Мартакертском районе. Его самоотверженность и непоколебимая приверженность своей стране вызывали уважение и восхищение у всех, кто его знал.

После войны Айк продолжал служить Армении в различных сферах общественной службы, в том числе внося свой вклад в программу государственной приватизации, также, будучи избранным членом Совета старейшин Еревана. Его непоколебимая приверженность благополучию Армении выходила за рамки его деятельности на государственной службе, охватывая широкий спектр инициатив и действий, направленных на содействие росту и процветанию страны.

Совершив коренную перемену, Айк продолжил свою профессиональную деятельность в журналистике, привнося в нее свой богатый опыт и непоколебимую готовность говорить правду. Его приверженность благополучию Армении выходила за рамки карьеры общественного служащего. Он основал и стал главным редактором информационного агентства «Армения в течение одной недели», зарекомендовав себя одним из уважаемых голосов армянских СМИ.

После он занимал различные руководящие должности в различных СМИ, как армянских, так и зарубежных. С июля 2012 года он работал редактором русского отдела информационного агентства «Арменпресс», оставив неизгладимый след в армянских СМИ благодаря своему проницательному редакционному руководству и твердой приверженности сохранению журналистского достоинства.

Смерть Айка оставит пустоту в сердцах его любимой жены Анны, дочери Екатерины, сына Левона, внука Даниила и внучек Марии и Евы.

Семья была для него всем, память о нем будет жить благодаря их любви и силе.

Утрата Айка Джанполадяна невосполнима для его семьи, друзей и страны, которой он так самоотверженно служил. Но его наследие мужества, сострадания и непоколебимой приверженности благополучию Армении будет вдохновлять и будущие поколения.

Да обретет его душа вечный покой, а память о нем будет благословенна для всех, кто его знал.