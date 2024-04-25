В парламенте обсуждено ежегодное сообщение о деятельности офиса омбудсмена Армении в 2023 г.

На заседании Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по защите прав человека и общественным вопросам омбудсмен Анаит Манасян 25 апреля представила ежегодное сообщение "О деятельности Защитника прав человека Республики Армения, состоянии защиты прав и свобод человека в 2023 г." и годовой доклад “О деятельности ЗПЧ как национального превентивного механизма в 2023 г.”. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении.

“В 2023 г. по сравнению с предыдущим годом увеличилось количество обращений в к защитнику прав человека (ЗПЧ), а также существенно возросло количество дел с положительным решением. В 2022 г. было 1282 дела с положительными решениями, а в 2023 г. – 1922 дела”, - сообщила Манасян.

Обобщая основные вопросы, связанные с защитой прав человека в Армении, А.Манасян отметила, что было совершено 512 посещений различных учреждений и мест.

Касаясь достижений, зафиксированных на платформе международного сотрудничества, докладчик отметила, что ЗПЧ впервые включен в орган управления Европейской сети национальных учреждений по защите прав человека.

А.Манасян представила атмосферу нетерпимости и ненависти в обществе. Она отметила, что проблемы констатированы и намечены пути их решения. Омбудсмен подчеркнула роль общественных и политических деятелей, средств массовой информации в противодействии разжиганию ненависти и нетерпимости.

Отмечено, что структура уделяет особое внимание вопросам, связанным со свободой слова, реализацией права на свободу собраний, задержанием, презумпцией невиновности, защитой прав человека в Вооруженных Силах и другим проблемам.

А.Манасян коснулась системных проблем, зафиксированных в сфере защиты прав лиц с инвалидностью.

Вызывает тревогу объем случаев насилия в отношении детей и связанных с ними вопросов, которые, по мнению омбудсмена, должны быть надлежащим образом решены. По ее мнению, Армении должна иметь четкую концепцию и стратегию по предотвращению насилия в отношении детей.

Омбудсмен также затронула в докладе вопросы прав наших соотечественников, вынужденно перемещенных из Нагорного Карабаха, заметив, что структура оказала им содействие, зафиксировала проблемы.

Манасян ответила на вопросы депутатов, дала разъяснения. В частности, заместитель председателя Постоянной комиссии НС по защите прав человека и общественным вопросам Р.Бакоян поинтересовался, существует ли давление на Защитника прав человека со стороны государственных органов и упоминается ли это в докладе.

В ответ омбудсмен сообщила, что никакого давления со стороны государственных органов не было. “Обычно наибольшую угрозу национальным институтам защиты прав человека видят со стороны самих госорганов, особенно со стороны органов исполнительной власти. Хочу особо отметить: если мы говорим о государственной власти, то должна отметить, что за этот год я не заметила никакого ущемления моей независимости или давления на меня, потому что могла очень свободно высказываться по всем вопросам”, -. пояснила ЗПЧ, выразив надежду, что такая ситуация будет продолжаться.

В завершение заседания Р.Бакоян поблагодарил А.Манасян за проделанную работу, отметив, что представители многих международных структур, проводя мониторинг, положительно оценили деятельность ЗПЧ Армении.

Доклад принят к сведению.