Барегам Арутюнян вышел в финал Чемпионата Европы по боксу

Член мужской сборной Армении по боксу Барегам Арутюнян вышел в финал Чемпионата Европы.

Как сообщает Арменпресс, на чемпионате Европы в столице Сербии Белграде Барегам Арутюнян встретился с Раде Йоксимовичем из Сербии в полуфинале среди мужчин в весовой категории до 48 кг. Арутюнян победил и вышел в финал, который состоится 28 апреля.

Ранее члены женской сборной Ани Овсепян и Ануш Григорян завоевали бронзовые медали на чемпионате Европы по боксу.