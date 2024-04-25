Рубену Варданяну разрешили поговорить с семьей, родственники попросили его прекратить голодовку

В результате широкой международной поддержки и давления на Азербайджан гуманитарному деятелю и бизнес-лидеру Рубену Варданяну, чьё здоровье ухудшается, разрешили поговорить с семьей после 21 дня содержания в изоляции. Об этом сообщили Арменпресс в офисе Варданяна.

“Семья незаконно задержанного филантропа Рубена Варданяна подтвердила, что сегодня ему было наконец-то дано разрешение поговорить с его женой Вероникой. Это стало возможным благодаря тому, что всё больше людей и правительств во всём мире узнаёт о положении г-на Варданяна. За почти три недели с начала голодовки 5 апреля он смог позвонить семье лишь дважды.

Рубен Варданян начал голодную забастовку после того, как были вновь проигнорированы его неоднократные просьбы провести открытый судебный процесс в должное время и с соблюдением международно-правовых стандартов. Судебное слушание по его делу, изначально назначенное на январь, было безосновательно перенесено на май.

Семье г-на Варданяна наконец-то удалось уговорить его прекратить голодовку, так как его здоровье и условия содержания ухудшаются. Во время краткого разговора члены семьи сообщили ему о растущем давлении на Азербайджан со стороны представителей власти разных стран. Услышав о том, что в мире предпринимаются меры по освобождению удерживаемых армян, г-н Варданян уступил настоятельным просьбам семьи и нехотя согласился приостановить голодовку ради спокойствия близких.

Рубен Варданян содержится под стражей в Баку. Условия его содержания ухудшились. После того как он начал голодовку, его лишили регулярных телефонных разговоров с семьёй, и это ещё одно нарушение Азербайджаном международных норм в и без того длинном списке. Г-на Варданяна поместили в изолятор без доступа к должной медицинской помощи за исключением периодического измерения кровяного давления. Каково на самом деле состояние его здоровья, неизвестно, и это вызывает большую тревогу.

«Мы ужасно беспокоимся по поводу ухудшения здоровья отца, но нас не удивляет его храбрость, — заявил Давид Варданян, старший сын Рубена Варданяна. — Поначалу мы испытали облегчение [от разговора с ним], но условия, в которых он содержится, ухудшаются. Азербайджану дали понять, что внимание всего мира приковано к судьбе армянских заключённых, в том числе и моего отца. От имени моей семьи я хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживает в это трудное время. Я надеюсь, что растущая во всём мире заинтересованность приведёт к тому, что его вскоре освободят. Я призываю мировое сообщество усилить давление на Азербайджан, чтобы добиться как минимум своевременного проведения судебного слушания в мае в присутствии международных наблюдателей».

В ежегодном докладе Госдепартамента о положении с правами человека в странах мира от 23 апреля 2024 года подтверждается несправедливость условий, в которых содержатся в Азербайджане г-н Варданян и другие политические заключённые и задержанные. По приведённым в отчёте оценкам, в Азербайджане по состоянию на декабрь 2023 года содержалось около 254 политических заключённых и задержанных. Судебная власть также описывается как в значительной степени коррумпированная, неэффективная и лишённая независимости. Согласно отчёту, обвиняемые в Азербайджане зачастую «лишаются права на презумпцию невиновности, справедливый, своевременный и публичный суд, общение с адвокатом по своему выбору. Кроме того, им часто не дают достаточного времени и возможностей для подготовки защиты, отказывают в оппонировании свидетелям и представлении собственных свидетелей и доказательств, принуждают к даче показаний или признанию вины».

Рубен Варданян один из восьми бывших государственных чиновников непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, арестованных в сентябре прошлого года, когда азербайджанские вооружённые силы вторглись в Нагорный Карабах, вынудив 120 000 его жителей покинуть регион. Спустя более чем 200 дней после задержания восьми армянским лидерам предъявлены серьёзные политически мотивированные обвинения.

Г-н Варданян — известный армянский филантроп и бизнесмен, любящий муж и отец четверых детей. Его незаконно содержат под стражей уже более 200 дней.

Ему предъявлены ложные обвинения, а условия его содержания неудовлетворительны. Ожидается, что суд над ним не будет проведён в соответствии с международно-правовыми стандартами, включающими, в частности, присутствие на слушаниях международных наблюдателей. Кроме того, дело г-на Варданяна отделено от дел остальных семи политзаключённых, и это вызывает вопрос, не является ли именно он объектом политических преследований”, - говорится в сообщении.