“Гардман-Ширван-Нахиджеван” приветствует законопроект США о применении санкций против 40 азербайджанских чиновников

Всеармянский союз “Гардман-Ширван-Нахиджеван” приветствовал представленный группой американских конгрессменов во главе с Дино Титусом законопроект о применении санкций против 40 азербайджанских чиновников.

“В санкционном списке есть как военные, судьи, так и высокопоставленные государственные чиновники, сыгравшие большую роль в фундаментальном нарушении верховенства закона и прав человека в стране. В законопроекте упоминается радикальное нарушение прав армянских военнопленных, что ставит под сомнение приверженность Азербайджана защите прав человека и его способность договориться о справедливом и простом мире”, - как сообщает Арменпресс, говорится в заявлении.

Отмечается, что законопроект должен быть одобрен администрацией президента США в течение 180 дней для реализации в рамках законодательства США и Глобального акта Магнитского. Последний уполномочивает правительство США вводить санкции по всему миру в отношении должностных лиц иностранных правительств, признанных виновными в правонарушениях, замораживать их активы и запрещать им въезд в США.

Всеармянский союз “Гардман-Ширван-Нахиджеван” приветствует инициативу конгрессменов США наказать и привлечь к ответственности как виновных в военных преступлениях, инициированных Азербайджаном против Армении и Нагорного Карабаха, так и представителей структуры, занимающихся систематическими нарушениями прав человека.

“Однако список, представленный конгрессменами, очень скромен и не отражает всех архитекторов азербайджанских преступлений, начиная от президента страны Ильхама Алиева и его близкого окружения, связанного с последним государственными, общественными и семейными узами, до близких научных и близких кругов общения. Ильхам Алиев не раз заявлял о своем твердом намерении решить существующие проблемы путем войны, предъявлял ультиматумы и подвергал переговорный процесс политическому вандализму. Весь государственный аппарат Азербайджана так и не предпринял попытку противостоять этим реалиям, превратившись в прямого соучастника геноцидальных решений.

В списке отсутствует и Сабина Алиева, омбудсмен Азербайджана, позиция которой в азербайджанской действительности смехотворна в силу своей бессмысленности. Последняя, судя по всему, занимается защитой прав человека и «неизвестных» по сей день людей и никак не комментирует 10-месячную гуманитарную блокаду и этнические чистки армян Нагорного Карабаха, а также отсутствие свободных камер в тюрьмах Баку.

Каждое из этих действий содержит огромное количество нарушений международного права, которые не обязательно афишируются. В то же время, хотя применение санкций в рамках законодательства США и Глобального акта Магнитского является долгожданным шагом, его, возможно, недостаточно для инициирования политического процесса, порождающего элементы справедливости и предотвращения. Поэтому мы призываем как Соединенные Штаты, так и других международных игроков проявлять бдительность и последовательность в полном и всеобъемлющем наказании и ответственности за преступления против человечности”, - говорится в заявлении.