В Гаити официально назначили и.о. премьер-министра

Мишель Патрик Буавер официально назначен исполняющим обязанности премьер-министра Гаити на время переходного периода после ухода в отставку Ариэля Анри, занимавшего должность главы кабмина с июля 2021 года. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, соответствующее постановление опубликовано в официальной газете карибской республики Le Moniteur.

"Гражданин Мишель Патрик Буавер назначен временным премьер-министром для формирования нового правительства", - говорится в документе.

В четверг также принесли присягу члены президентского совета переходного периода Гаити, в задачи которого войдет восстановление порядка на территории страны, а также подготовка условий для организации выборов главы государства. Структура наделена полномочиями до февраля 2026 года. Семь членов совета будут иметь право голоса при принятии решений, двое - нет. Все они являются гражданскими лицами.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка в Гаити ухудшились после убийства президента Жовенеля Моиза в 2021 году и землетрясения, к настоящему моменту банды контролируют более 80% территории столицы страны Порт-о-Пренса. 1 марта 2024 года было подписано соглашение о направлении миротворческого контингента Кении в составе 1 тыс. полицейских на территорию Гаити для борьбы с преступностью. Впоследствии стало известно о планах преступных группировок сместить правительство Гаити во главе с Анри. 11 марта Анри объявил, что его правительство уйдет в отставку после того, как будет учрежден президентский совет переходного периода.