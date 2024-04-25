Главы МИД Армении и Сербии обсудили региональные вопросы

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 25 апреля провел телефонный разговор с первым вице-премьером, министром иностранных дел Республики Сербия Ивицей Дачичем.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, были обсуждены вопросы двусторонней повестки дня, направленные на развитие политического диалога и сотрудничества в представляющих взаимный интерес сферах. Стороны подчеркнули важность взаимных визитов на высоком уровне и периодических консультаций с этой целью.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам многопрофильной повестки дня.

Министры иностранных дел Армении и Сербии коснулись региональных вопросов. Министр Мирзоян подчеркнул важность достижения прочного мира на Южном Кавказе, урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, включая безусловное соблюдение принципа территориальной целостности в процессе делимитации и приверженность Алма-Атинской декларации 1991 года.