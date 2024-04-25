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Ани Овсепян стала бронзовым призёром Чемпионата Европы по боксу

Ани Овсепян стала бронзовым призёром Чемпионата Европы по боксу

Член женской сборной Армении по боксу Ани Овсепян стала бронзовым призёром Чемпионата Европы.

Как сообщает Арменпресс, на Чемпионате Европы в столице Сербии Белграде Овсепян встретилась с россиянкой Даримой Сандаковой в полуфинале в весовой категории до 70 кг. Овсепян проиграла, но завоевал бронзовую медаль Чемпионата Европы.

Ранее Ануш Григорян (50 кг) также завоевала бронзовую медаль Чемпионата Европы.


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