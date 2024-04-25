Ани Овсепян стала бронзовым призёром Чемпионата Европы по боксу

Член женской сборной Армении по боксу Ани Овсепян стала бронзовым призёром Чемпионата Европы.

Как сообщает Арменпресс, на Чемпионате Европы в столице Сербии Белграде Овсепян встретилась с россиянкой Даримой Сандаковой в полуфинале в весовой категории до 70 кг. Овсепян проиграла, но завоевал бронзовую медаль Чемпионата Европы.

Ранее Ануш Григорян (50 кг) также завоевала бронзовую медаль Чемпионата Европы.