Геноцид – это то, что пережил армянский народ в сентябре 2023 года: вице-премьер Италии Маттео Сальвини

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини выступил в Парке Геноцида армян в Риме на мероприятии, посвященном 109-й годовщине Геноцида, заявив, что если для этнических и культурных убийств используются выражения, отличные от “геноцида”, то это является оскорблением в адрес здравого смысла и исторической правды. Он также добавил: “Это то, что армянский народ перенес несколько месяцев назад, в сентябре 2023 года, и мы понимаем, что безразличие недопустимо”. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу посольства Армении в Италии в Facebook.

“Я благодарю вас. Несколько лет назад мы встретились и узнали друг друга. Несмотря на обязанности (и не только в качестве министра), которые есть у каждого из нас в повестке дня, мы должны выбирать, чему давать приоритет в жизни.

Сегодняшний день не является приоритетом для части журналистского и политического мира. В жизни мы выбираем приоритеты, которые не всегда определяются количеством, количество не всегда соответствует качеству, в том числе и потому, что в 2024 году мы вновь переживаем трагедию 1915 года. История не учит, я не выношу суждения, равнодушие смертельно.

Смотреть в другую сторону смертельно опасно: от обычных граждан, пользующихся транспортом, до журналистов, которые не освещают ситуацию.

Я помню, когда я входил в залы Страсбурга и Брюсселя в качестве европейского парламентария, какому давлению со стороны определенных кругов я подвергся во время дискуссий о Геноциде армян, потому что слово «геноцид» в некоторых контекстах соответствует преступлению, безобразию, преступности.

Я считаю, что использование других терминов для обозначения этнического и культурного уничтожения является оскорблением здравого смысла и исторической правды. Я помню, например, когда я посетил Кипр, который пережил похожее прошлое, где были разрушены символы, церкви, школы, культурные центры и где сегодня часть территории все еще оккупирована.

Именно это пережил армянский народ несколько месяцев назад, в сентябре 2023 года, и мы понимаем, что безразличие недопустимо.

Так что быть здесь сегодня и приятно, и обязательно, и приносит честь.

Кроме того, для Италии эти дни — еще и дни памяти, погромов и резни, побегов, возрождения, и поэтому в этом смысле у нас есть что-то общее.

Помню, как несколько лет назад я подарила дочери книгу, которая, по моему мнению, должна стать школьным учебником, который должны читать дети, начиная с младших классов, это книга «Гнездо жаворонка».

Читая в детстве историю, которую чувствовали на своей коже твои сверстники, невозможно вырасти в жизни равнодушным.

Поэтому спасибо вам, местным структурам, муниципалитету и региону, которые тоже решили предпринять конкретные шаги, потому что слова мимолетны, а свидетельства остаются. Гуляющие здесь мамы и бабушки, не знающие, что представляет собой этот парк, узнают об этом благодаря этой мемориальной доске. Самое главное, что у этого мраморного камня есть кровь, пот и слезы, и, прежде всего, будущее и надежда.

Я хочу думать о 2024 году как о годе мира, в то время как во многих частях мира, к сожалению, мы думаем о том, какое финансирование и бюджеты планировать, чтобы мы могли покупать бомбы, ракеты, противотанковые средства и т. д.

Я думаю, что как министр инфраструктуры, в пределах своих скромных полномочий, я должен наводить мосты, создавать связи, чтобы объединить и сблизить нас. Я стараюсь и думаю, что кто бы ни находился здесь сегодня, независимо от своих политических идей и культурного фона, сделает все, чтобы 2024 год стал годом реконструкции, сближения и мира, потому что в противном случае урок 1915 года будет малополезным.

Так что спасибо за сохранение памяти. Я встречаюсь с некоторыми представителями армянской общины в моем родном Милане. И это сообщество, которое молчаливо, но совершенно и исключительно интегрировано, оно равным образом и итальянское, и армянское, и оно гордится своей идентичностью. Риск сегодняшнего исторического периода – это риск физического насилия и войны, но также и стирание культур, отрицание истории и самобытности прошлого являются реальными рисками.

Людей, игнорирующих свое прошлое, ждет печальное будущее.

Поэтому спасибо армянскому народу, который из своих страданий 2024 года с улыбкой и памятью преподнес нам жизненный урок, который я с гордостью возьму с собой в свое сегодняшнее служение, поэтому спасибо, что приняли меня сегодня”, - сказал вице-премьер Италии Маттео Сальвини.