Спецдокладчик ООН призвала ввести санкции против Израиля

Государства должны добиваться немедленного прекращения огня в секторе Газа и ввести санкции против Израиля. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказала спецдокладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе.

"Государства должны настаивать на немедленном и безоговорочном прекращении огня и ввести санкции против Израиля, чтобы избежать дальнейших бедствий", - говорится в заявлении Альбанезе, опубликованном в Женеве по итогам ее визита в Египет и Иорданию. "На данный момент Израиль нарушил свои международные обязательства до такой степени, что это оправдывает призыв к санкциям", - полагает она.

Спецдокладчик отметила, что израильские власти в очередной раз отказали ей в доступе на оккупированные палестинские территории, поэтому она получила сведения о ситуации там от палестинцев, находящихся в соседних странах. "Ни один палестинец не находится в безопасности в условиях беспрепятственного контроля со стороны Израиля", - констатировала эксперт, отметив, что ситуация в Газе "хуже, чем предполагалось ранее", и это будет иметь "серьезные и многоплановые долгосрочные последствия".

Коснувшись оказания гуманитарной помощи жителям сектора Газа, она высказала мнение, что меры, которые до сих пор применялись, включая доставку помощи по воздуху, являются "всего лишь паллиативом". "Эти меры совершенно недостаточны для смягчения гуманитарной катастрофы, которую создало нападение Израиля", - отмечается в заявлении. По словам спецдокладчика, ее поездка в Египет и Иорданию подтвердила, насколько важен мандат Ближневосточного агентств ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ для палестинцев и жителей всего региона. Соседние страны "не могут в одиночку справиться с последствиями пагубной израильской практики убийств и перемещения населения из сектора Газа", заключила Альбанезе.