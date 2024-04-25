Вице-спикер парламента Сирии выразил поддержку делимитации границы между Арменией и Азербайджаном 

Вице-спикер Национального Собрания Армении Акоп Аршакян 25 апреля встретился с делегацией, возглавляемой заместителем председателя Народного Собрания Сирийской Арабской Республики Мухаммадом аль-Аджлани, находящейся в Армении для участия в мероприятиях, посвященных 109-й годовщине Геноцид армян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, во встрече также приняли участие члены группы дружбы Армения-Сирия НС К.Гасанов, Ш.Торосян, Р.Бакоян, депутат А.Казарян,

Приветствуя гостей, вице-спикер НС отметил, что армяно-сирийские отношения имеют для нашей страны особое значение – Сирия имела судьбоносное значение в истории армянского народа.

“Мы с благодарностью вспоминаем радушный прием, теплое отношение и заботу сирийского народа к армянам, пережившим Геноцид в начале 20-го века, ”, - подчеркнул А.Аршакян. Особо выделена важная роль армянской общины Сирии в укреплении армяно-сирийских сердечных и партнерских отношений.

Вице-спикер НС подробно представил региональные вызовы и вопросы безопасности, насильственное переселение армянского населения Нагорного Карабаха, посягательства Азербайджана к суверенной территории Армении. Он также поднял вопрос незаконно удерживаемых в Баку армянских военнопленных и заложников.

Затронув позитивные сдвиги, отмечено начало процесса демаркации и делимитации между Арменией и Азербайджаном, основанного на нормах, установленных Алма-Атинской декларацией. А.Аршакян подтвердил, что альтернативы установлению мира в нашем регионе нет, и Армения всегда выступает за мир.

В этом контексте вице-спикер НС представил инициированный правительством Армении проект "Перекресток мира". Он направлен на разблокировку региональной инфраструктуры, что также является залогом развития стран и установления регионального мира.

Вице-спикер НС особо выделил важность поддержки Сирией суверенитету и территориальной целостности Армении, подтвердив позицию армянской стороны относительно территориальной целостности Сирии и преодоления всех конфликтов с внутренними силами.

Вице-спикер Народного Собрания Сирии подчеркнул, что сирийская сторона поддерживает усилия Армении по установлению мира, и выразил уверенность, что все страны, выступающие за мир, поддержат армянский народ. Мухаммад аль-Аджлани выразил поддержку территориальной целостности и суверенитета Армении, а также продолжающемуся процессу демаркации и делимитации, отметив, что все территории, принадлежащие Армении по международному праву, должны быть возвращены. В качестве ориентира для преодоления нормализации отношений вице-спикер назвал исключение разговоров на языке вражды.

Стороны подчеркнули особую важность межпарламентского взаимодействия в укреплении основ взаимовыгодного сотрудничества.

В этом контексте большое внимание уделено деятельности парламентских групп дружбы. Армянские парламентарии высоко оценили братское отношение сирийских властей и народа к армянам Сирии, одним из проявлений которого является присутствие армянских депутатов в Народном Собрании.

Затронуты перспективы расширения взаимодействия, шаги по развитию отношений.