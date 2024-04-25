Глава Союза беженцев из Нагорного Карабаха рассказал, какой для них приемлемый вариант коллективного возвращения

Председатель Союза защиты прав беженцев Нагорного Карабаха Андраник Григорян рассказал, в каком случае вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха вернутся на родину.

В беседе с Арменпресс Андраник Григорян отметил, что приемлемым и реалистичным вариантом возвращения для них является коллективное и одновременное возвращение с сильными и всеобъемлющими международными гарантиями и долгосрочным видением безопасности.

- Господин Григорян, 24 апреля армяне всего мира чтят память жертв Геноцида армян, осуществленного Османской империей 109 лет назад. Вы, взявшие на себя вопрос защиты прав арцахских армян, что скажете по этому поводу?

- Это общенациональный день великой скорби и поминовения, который объединяет армян всего мира, вызывая в каждом из них чувство несправедливости и непреодолимую боль неизмеримой утраты. Первый геноцид 20 века – одна из самых трагических страниц армянской истории, которая сегодня является одной из идей, объединяющих нацию. 24 апреля стало предупреждением мировой цивилизации об опасности преступлений против человечества, которые имеют свои катастрофические последствия и по сей день.

Существует ошибочное мнение, что Геноцид армян начался в 1915 году, однако систематические массовые убийства армян проводились во времена правления султана Абдул-Хамида II, начиная с 1894-1896 годов, что послужило примером для младотурков. Целью принятой младотурками политики пантюркизма было создание Великого Турана, всемирной турецкой империи, которая четко предусматривала тюркизацию национальных меньшинств, самым большим препятствием на пути которых были армяне.

Западные армяне отвратительным и диким образом стали жертвой этой политики, в результате чего мы понесли неисчислимые человеческие жертвы, был нанесен огромный ущерб армянской культуре, были глубокие социально-психологические последствия и нарушения права жить на своей территории. Мы передаем эту тяжелую память из поколения в поколение и продолжим хранить в своих сердцах горькую судьбу наших предков как историю, которая объединяет нас и учит восставать из пепла.

- Каковы Ваши думаете в преддверии 109-й годовщины Геноцида армян, особенно после широкомасштабной войны, развязанной Азербайджаном в 2020 году, и насильственной депортации армян под угрозой применения силы в 2023 году?

- Эта годовщина характеризуется тем, что армяне в очередной раз подверглись насилию и были вынуждены покинуть свои дома, вновь ощутив горькую скорбь утраты и несправедливости. Сто лет назад, лишенные своих домов, армяне стали жертвами жестокого насилия и неопределенности, а историко-культурное наследие было уничтожено, и все это не получило адекватной оценки со стороны влиятельных государств того времени и страны, совершившей геноцид, что подразумевало риск повторения.

Сегодня история повторяется в результате аналогичной политики властей Азербайджана. Военные действия 2020 года и насильственное перемещение населения, осуществленное Азербайджаном в 2023 году, доказали эту истину. Все это должно стать стимулом для борьбы с геноцидом и во имя восстановления нарушенных прав, получив соответствующую оценку и наказание со стороны международных институтов и общественности как преступление против человечности.

- Как Вы представляете борьбу за предотвращение геноцида?

- Предотвращение геноцида и других преступлений должно быть одним из приоритетов внешней политики каждого государства. 9 декабря 1948 года Организация Объединенных Наций приняла Конвенцию о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, которая определяет геноцид как международное преступление и обязывает подписавшие его государства предотвращать и наказывать виновных в геноциде.

Резолюции и решения, осуждающие Геноцид армян, были приняты шведским парламентом, Палатой представителей США, Европейским парламентом и т.д., но сегодня этих механизмов недостаточно для предотвращения геноцидов, ярким доказательством чего являются происходящие в мире события. Сегодня необходимо разработать такие механизмы, которые застрахуют человечество от актов геноцида и их последствий, а также восстановят права людей, переживших геноцид.

Армяне Арцаха пострадали от аналогичных преступлений. Весь мир стал свидетелем страданий более 120 тысяч армян Нагорного Карабаха на протяжении около 10 месяцев, в условиях нехватки или полного отсутствия продуктов питания, медикаментов, предметов первой необходимости. Лишь один этот факт полностью соответствует положениям вышеупомянутой Конвенции ООН, но до сих пор планировщики этой гуманитарной катастрофы, голода и детской смертности, похищений людей не только находятся на свободе, но и общаются с разными странами на официальном и других уровнях.

Это и есть главная, но не единственная причина безнаказанности и продолжительности геноцида. До тех пор, пока не будут детально рассмотрены средства и пути восстановления прав более 150 тысяч армян Нагорного Карабаха, начиная с реализации права на возвращение и заканчивая полной компенсацией морального вреда, новая этническая чистка армян останется последним и самым большим клеймом мировой справедливости.

- Какой механизм необходим для реализации права на возвращение армян Арцаха?

- О безопасном возвращении арцахских армян неоднократно заявляли различные международные структуры, но до сих пор не существует выработанного механизма безопасного возвращения арцахских армян. Отсутствие механизмов доказывает отсутствие международной воли к обеспечению безопасности. Той же воли и мужества не хватило как во время 10-месячной блокады, так и во время реальных военных операций и этнических чисток, иначе все эти преступления были бы должным образом оценены, предотвращены или, по крайней мере, осуждены на международном уровне.

Право арцахских армян на возвращение неоспоримо и неотчуждаемо. Приемлемым и реалистичным вариантом возвращения для нас является коллективное и одновременное возвращение на нашу исторически закрепленную и практически неотъемлемую родину с сильными и всеобъемлющими международными гарантиями и долгосрочным видением безопасности.