Европол задержал девять граждан Грузии по делу о краже редких книг из библиотек Европы

Правоохранительные органы ряда европейских стран задержали девять граждан Грузии, причастных к краже редких книг из европейских библиотек. Общий ущерб от их деятельности достигает €2,5 млн. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Европейское полицейское агентство (Европол).

Четыре человека были задержаны в Грузии 24 апреля в ходе операции с участием более 100 сотрудников правоохранительных органов, сообщил ранее первый заместитель генпрокурора Грузии Бакур Абуладзе. Были проведены обыски на 27 объектах и изъяты более 150 книг для дальнейшего установления их происхождения. Уже сейчас выяснилось, что одна из книг была украдена из библиотеки во Франции. Ранее в Эстонии, Франции и Литве были задержаны еще пять человек, входивших в эту же группировку.

По данным Европола, злоумышленники заменяли в библиотеках по всей Европе оригиналы редких книг преимущественно русских писателей, например, первые издания таких авторов, как Александр Пушкин (1799-1837) или Николай Гоголь (1809-1852), на подделки высокого качества. В некоторых случаях они действовали более открыто - просто проникали в библиотеки и воровали книги, представляющие интерес. "В общей сложности предполагается, что преступная группировка несет ответственность за кражу не менее 170 книг, что нанесло материальный ущерб в размере около €2,5 млн и привело к неизмеримым потерям для общества", - отметили в полицейском агентстве. Некоторые из украденных исторических артефактов, утверждают специалисты, были проданы через аукционные дома в Москве и Санкт-Петербурге, что делает их возвращение практически невозможным.

В проведении расследования приняли участие Грузия, Литва, Польша, Франция и Швейцария, а к операции также подключились Германия, Латвия, Финляндия, Чехия и Эстония. Поддержку сотрудникам правоохранительных органов европейских стран оказали Европол и Европейское агентство по сотрудничеству органов юстиции.