В исследованиях по строительству новой АЭС в Армении участвуют и американские организации: замминистра ТУИ

В технических и экономических исследованиях по строительству в Армении новой атомной электростанции участвуют и американские организации, продолжается и сотрудничество с Россией.

На вопросы корреспондента «Арменпресс» о возможном армяно-американском сотрудничестве в этой сфере, ответил заместитель министра территориального управления и инфраструктур РА Акоп Варданян.

-В начале апреля США заявили о готовности поддержать Армению в вопросе развития ядерной энергетики и обеспечения энергетической безопасности

-В рамках строительства нового ядерного энергоблока/энергоблоков в Армении проводятся технико-экономические исследования, в которых участвуют и американские организации.

-В 2022 году в Дубае «Росатом» и Армянская АЭС подписали меморандум о взаимопонимании с целью изучения возможного сотрудничества по строительству на территории Армении новых ядерных энергоблоков по российскому проекту. В декабре прошлого года на заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Россией в Ереване было подписано соглашение о продлении срока эксплуатации второго энергоблока Мецаморской атомной электростанции на 10 лет. Армения намерена продолжать сотрудничество с Россией, и не помешает ли это сотрудничеству с американцами?

-Сотрудничество между Республикой Армения и Российской Федерацией носит непрерывный характер и в настоящее время продолжается по ряду направлений в области энергетики. Сотрудничество с каким-либо государством не рассматривается и не может рассматриваться в ущерб другому государству.

-На каком этапе находятся работы в этом направлении, какого типа и какой мощности должна быть новая атомная электростанция?

-В настоящее время проводятся технико-экономические исследования, которые позволят понять, какая технология и электростанция какой мощности в случае Армении будет наиболее эффективной и экономически выгодной.

5 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили в Брюсселе перспективы экономического развития Армении. После встречи заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что США готовы содействовать развитию атомной энергетики в Армении и обеспечению энергетической безопасности.

«Мы предлагаем два направления. Изучение безопасности и эффективности действующей атомной электростанции является приоритетом. Партнерство Армения-США рассматривает варианты возможного энергетического сотрудничества в атомной сфере. Прежде всего, необходим научный обмен для изучения возможного исследовательского компонента. После этого последуют вопросы о заменяемости АЭС и, наконец, оценка финансовой составляющей», - отметил Джеймс О'Брайен.

Напомним, что в июне 2023 года в Армении была создана межведомственная рабочая группа по строительству нового атомного энергоблока. Срок эксплуатации действующей Мецаморской АЭС продлен до 2036 года. В последние годы на станции проводятся работы по технической модернизации, направленные на продление срока ее эксплуатации.

Грайр Назарян