Азиатские индексы - 25-04-24

ТОКИО, 25 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 25 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.20% и составил 37628.48 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.10% и составил 2663.53 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.02% и составил 3052.90 пункта, а HANG SENG вырос на 2.71% и составил 17284.54 пункта.