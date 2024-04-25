Индия ответила на осуждения Азербайджана в отношении поставок оружия Армении

Индия имеет хорошие отношения как с Ереваном, так и с Баку, но Нью-Дели заботится и о стимулировании экспорта оборонных средств Индии.

Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джейсвал.

«У нас очень хорошие отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией, но мы также проводим политику Индии по стимулированию экспорта оборонных средств», - отметил представитель, отвечая на вопрос об осуждении Азербайджана в отношении поставок оружия Индией Армении.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна не может сидеть и ждать, сложа руки, пока Франция, Индия и Греция вооружают Армению.