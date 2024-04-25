В моем выступлении не было ничего противоречащего международному праву: Симонян ответил Матвиенко

В Национальное Собрание Армении пока не поступало обращений от председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко относительно заявления спикера НС Армении Алена Симоняна. Как сообщает Арменпресс, об этом Ален Симонян сказал в беседе с журналистами.

22 апреля председатель НС Армении Ален Симонян также принял участие в конференции председателей парламентов государств-членов ЕС и выступил с речью. Выступление Симоняна вызвало недовольство в Москве. В частности, в России вызвало недовольство заявление Алена Симоняна о том, что Армения “Армения решительно защищает территориальную целостность Украины, а также Молдовы, Грузии, Кипра и всех стран”. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что они направили письмо в Национальное Собрание Армении для получения разъяснений относительно слов Алена Симоняна.

“Пусть письмо придет, посмотрим, что там написано. Темой конференции было «Вторжение России в Украину». Я убрал слово «незаконно», чтобы вдруг не играть с их эмоциями. В моем выступлении не было ничего, что не соответствовало бы международному праву. Что я сказал нового? Армения не признает территориальную целостность Молдовы, Грузии и Украины? Что там было новое? Я просто собрал все в одно и высказал. Даже Беларусь не признала территории, которые Россия называет новыми частями своей страны, Турция тоже не признавала, Турция даже четко заявила, что не признает Крым. Я хочу понять, у них хватает смелости только на нас обижаться?

Единственная проблема в том, что они не осознают, что Армения должна действовать как независимое государство. В их восприятии мы и по сей день остаемся губернией. В моем заявлении было название мероприятия, я даже убрал ради них слово “незаконное”. Я еще подтверждаю, что у всех стран есть свои территории. Что заставило их так нервничать?”, - сказал Симонян.

Он подчеркнул, что Армении признает территориальную целостность всех постсоветских стран.