Спикер НС Армении принял вице-спикера парламента Сирии

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 25 апреля принял делегацию, возглавляемую заместителем председателя Народного Собрания Сирийской Арабской Республики Мухаммадом аль-Аджлани.

“Сирийский народ более века назад предоставил убежище армянам, спасшимся от геноцида в Османской империи. Примечательно, что ваш визит приходится на дни, когда мы отмечаем 109-ю годовщину Геноцида армян", - отметил спикер НС, приветствуя делегацию.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, собеседники констатировали тесные армяно-сирийские отношения, основанные на общих ценностях и истории.

Обоюдно подчеркнута важность эффективного взаимодействия парламентской дипломатии Сирия – Армения в контексте развития двусторонних отношений.

Обсуждены перспективы расширения межпарламентских связей Армения-Сирия, ситуация с безопасностью на Южном Кавказе.

А.Симонян подчеркнул, что проект “Перекресток мира” – видение РА пути к миру.

“Сложившаяся в регионе ситуация выдвигает новые вызовы как для Армении, так и Сирии, что требует нового качества двусторонних отношений. В этом контексте мы придаем важность активному сотрудничеству с Сирией в мирном процессе", - отметил Председатель НС.

Во встрече также принял участие вице-спикер НС А.Аршакян.