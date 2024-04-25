Секретари Советов безопасности стран СНГ обсудили вопросы борьбы с терроризмом

Секретари Советов безопасности государств-участников СНГ обсудили вопросы совместной борьбы с терроризмом. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба Аппарата Совета безопасности РФ.

Встреча состоялась в Санкт-Петербурге в рамках XII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Она прошла под председательством секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

«Состоялся обмен мнениями по ситуации на постсоветском пространстве. Отдельное внимание уделено совместным усилиям по противодействию террористическим угрозам. Обсуждена также проблематика сохранения исторической памяти и борьбы с попытками возрождения идей нацизма и агрессивного национализма», - отметили в пресс-службе Аппарата Совета безопасности РФ.