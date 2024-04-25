Армения передала США находящегося в розыске гражданина США. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило посольство США в Армении.

«В результате сотрудничества посольства США в Республике Армения, Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Армении Соединенным Штатам был выдан гражданин США, находящийся в розыске. Это успешное совместное действие свидетельствует об эффективном сотрудничестве между правоохранительными органами США и Армении», - говорится в сообщении посольства США.